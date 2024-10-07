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"Родина" из Аграрного – победитель "регулярки" Ночной Лиги Football Simf 5x5 сезона-2024
фото: Макс Наплёков, Крымский спорт

«Родина» из Аграрного – победитель «регулярки» Ночной Лиги Football Simf 5×5 сезона-2024

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:44 07.10.2024

На этой неделе матчами 23-го тура финишировал Регулярный чемпионат Ночной Лиги Football Simf 5×5 (шестой сезон, 2024).

Победителем «регулярки» впервые в своей истории стала «Родина» из Аграрного (Симферополь), с чем мы ее и поздравляем! Но это только первая часть сезона. Всё самое интересное только начинается! Впереди – игры «Золотого» (узнаем имя нового чемпиона!), «Серебряного» и «Бронзового» плей-офф, — отмечает «Крымский спорт»

Напомним, что соревнования проходят в Симферополе на базе крытого манежа с искусственной травой Football Simf (пер. Лавандовый, 2/7).

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источник: «Крымский спорт»

 

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