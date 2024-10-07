«Родина» из Аграрного – победитель «регулярки» Ночной Лиги Football Simf 5×5 сезона-2024

Победителем «регулярки» впервые в своей истории стала «Родина» из Аграрного (Симферополь), с чем мы ее и поздравляем! Но это только первая часть сезона. Всё самое интересное только начинается! Впереди – игры «Золотого» (узнаем имя нового чемпиона!), «Серебряного» и «Бронзового» плей-офф, — отмечает «Крымский спорт».