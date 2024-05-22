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Родители из рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом году
фото: pikist.com

Родители из Крыма рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 22.05.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов.

В Крыму организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 11 400 рублей на каждого ученика.  Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше: в среднем — 14 000 и 13 000 рублей соответственно. Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать, составляет 15 500 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета. В среднем, одеть девятиклассника стоит 14 500 рублей, одиннадцатиклассника — 16 000 рублей. Для выпускницы в 9 классе образ может обойтись в 15 000 рублей, а в 11 классе — в 17 000 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на юношу — в среднем 12 000 (9 класс) и 18 500 рублей (11 класс), на девушку — в среднем 12 500 и 20 000 рублей. В Москве цены выше: на наряд для сына тратят в среднем 15 500 рублей — в 9 классе и 20 000 рублей — в 11 классе, для дочери — 15 000 и 22 000 рублей соответственно.

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