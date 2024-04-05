Родители из Крыма рассказали, сколько в среднем тратят в неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ

Репетиторов оплачивают 3 из 10 родителей учеников 7—8 классов и каждый второй родитель учеников 9—11 классов. В опросах сервиса SuperJob Старт карьеры принимали участие родители школьников среднего и старшего звена из Крыма.

Оплачивают дополнительные занятия детей с репетиторами 29% родителей школьников 7—8 классов, 49% родителей девятиклассников и 53% родителей обучающихся 10—11 классов.

Учащимся в 7—8 классах чаще всего нанимают репетиторов по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии. В среднем в неделю на все дополнительные занятия уходит 3400 рублей. Родители учащихся 9, 10 и 11 классов чаще всего оплачивают занятия по обязательным экзаменационным предметам: алгебре и геометрии, русскому языку. В топ-5 самых востребованных дисциплин также входят английский, физика и химия. На неделю занятий с репетитором для девятиклассников родители расходуют в среднем 3600 рублей, для учеников 10 и 11 классов — 4800 рублей.

Более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов чаще всего тратят родители старшеклассников: 10% против 8% среди родителей учащихся 9 классов и 6% среди родителей учеников 7—8 классов. «В месяц выходит сумма, в 2 раза превышающая МРОТ!»; «Это очень дорого!» — комментируют родители будущих абитуриентов.

Время проведения: 28 февраля — 3 апреля 2024 года