Родители школьников Севастополя сдали пробный ЕГЭ

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится девятый год подряд и направлена на ознакомление родителей, представителей общественности с порядком и правилами проведения единого государственного экзамена. В Севастополе Всероссийская акция прошла на базе школы «Экотех+».

Вместе с родителями в акции приняли участие директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Нам важно показать родителям, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена. Родители должны понять, что атмосфера на экзамене доброжелательная, спокойная. Выпускнику важно сосредоточиться на своем экзаменационном задании и показать все свои знания. К участию в пробном ЕГЭ по базовой математике приглашены и сами выпускники, чтобы вместе с родителями смогли лучше понять процедуру и развеять свои опасения в преддверии экзаменов. К тому же, тренировочные мероприятия для выпускников проходят систематически в течение года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривонос.

В этот день родители получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

Участники акции узнали, как организован экзамен, узнали о требованиях и структуре заданий, а также смогли сдать пробный вариант экзамена. В этому году родителям было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

В продолжение мероприятия состоялась конференция на тему «Особенности организации ЕГЭ в 2025 году». Эксперты предметных комиссий по математике, физике, химии и биологии рассказали родителям об особенностях экзаменационной кампании текущего года, о типичных ошибках, которые допускают выпускники на экзаменах и о том, как помочь ребенку бороться со стрессом в период экзаменов.

Завершилась Всероссийская акция по ЕГЭ благотворительным экологическим мероприятием. В целях патриотического воспитания детей состоялась высадка аллеи кипарисов на территории детского сада в составе школы «Экотех+».

Акцию приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а аллею символично назвали «100-балльный вклад в Победу». В рамках экологической инициативы Региональный центр информатизации и оценки качества образования закупил деревья на средства, полученные от переработки макулатуры, собранной в результате использования бумажной продукции в ходе проведения экзаменов предыдущих лет, – отметил директор департамента образования и науки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя