Родственничек… Сакские оперативники задержали подозреваемого в совершении серии дистанционных краж

Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждены сразу два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». За тайное хищение денежных средств с банковского счета подозреваемому грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы ваши денежные средства не стали предметом преступных посягательств, стоит проявлять бдительность и осторожность. Если кража совершена, сообщите об этом в полицию по телефону 102, который работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым