Родственничек… Сакские оперативники задержали подозреваемого в совершении серии дистанционных краж

Пожилая жительница Сакского района обнаружила, что с ее банковского счета пропало почти 40 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро установили лиц, имевших доступ к банковской карте потерпевшей. Со слов пенсионерки, она несколько раз передавала свою карту близким, чтобы те купили ей продукты. Под подозрение попал 21-летний житель Евпатории – родственник заявительницы. Ранее не судимый парень признал свою вину и рассказал, что на протяжении нескольких месяцев трижды переводил денежные средства на свой банковский счет со счета родственницы. Подозреваемый также сообщил, что все денежные средства потратил на личные нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждены сразу два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». За тайное хищение денежных средств с банковского счета подозреваемому грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции напоминают: чтобы ваши денежные средства не стали предметом преступных посягательств, стоит проявлять бдительность и осторожность. Если кража совершена, сообщите об этом в полицию по телефону 102, который работает круглосуточно.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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