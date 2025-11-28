Роды в Бразилии: как экзотическая практика превратилась в тренд среди российских будущих мам

В последние годы всё чаще в соцсетях, форумах и медицинских блогах мелькают истории россиянок, которые отправились рожать… в Бразилию. На первый взгляд — странно: почему выбирать страну за океаном, если в России есть клиники премиум-класса, а в Европе и США — многовековые традиции акушерской помощи? Однако для некоторых женщин решение кажется не просто логичным, а единственно возможным. И речь идёт не о выезде «на всякий случай», а о сознательном, тщательно спланированном выборе, за которым стоят как медицинские, так и культурные мотивы.

Роды в Бразилии — это уже не единичные кейсы, а устойчивый, хотя и нишевый, тренд. Он не связан напрямую с уровнем медицины (хотя и здесь есть нюансы), а скорее отражает запрос на определённую философию родовспоможения: уважение к телу женщины, минимизация вмешательств, поддержка естественных процессов и возвращение к человеческому измерению в акушерской практике. Почему именно Бразилия? Ответ лежит на пересечении истории, культуры, законодательства и — что удивительно — глобального движения за «роды без насилия».

От «королевского разреза» к революции в родах: как Бразилия стала неожиданным лидером

Ещё 15-20 лет назад Бразилия считалась мировым рекордсменом по кесаревым сечениям: в частных клиниках их доля превышала 85%, а в некоторых штатах — почти 90%. Операция стала нормой, а естественные роды — исключением. Кесарево делали по желанию, по графику, «чтобы не мучиться», а иногда — без каких-либо медицинских показаний, лишь для удобства врачей и планирования расписания операционных. Это явление даже получило жёсткое название — cesárea de luxo («кесарево-люкс») или cesárea da rainha («королевский разрез»).

Однако именно такая крайность породила мощное общественное движение. В начале 2000-х годов активистки, акушерки, врачи и женщины, пережившие травматичные роды, начали бороться за право рожать «по-человечески». Появились первые домушные акушерки (parteiras), центры поддержки естественных родов, инициативы по снижению кесарева, такие как Parto do Princípio и Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (ReHuNa). В 2011 году Минздрав Бразилии выпустил Национальную политику поддержки физиологических родов, а в 2015-м — постановление № 306, которое, в частности, запретило кесарево сечение по одному лишь желанию женщины до 39 недель без медицинских показаний.

Самое важное — в Бразилии легализовали роды с участием непосредственно акушерок (enfermeira obstétrica), в том числе в стационарах. Это уникальная практика для Латинской Америки: в большинстве соседних стран акушерки не имеют права вести роды самостоятельно, даже при физиологическом течении. Кроме того, здесь разрешены роды в воде, вертикальные роды, роды с партнёром или доулой, отсроченное пережатие пуповины — и всё это не как «альтернатива», а как часть стандартного протокола в поддерживающих учреждениях.

Именно этот поворот — от крайней интервенции к уважению к женскому телу — сделал Бразилию объектом внимания международного сообщества, включая женщин из стран постсоветского пространства.

Почему россиянки выбирают Бразилию? Пять ключевых причин

Акушерская автономия и «роды без насилия»

Термин violência obstétrica (акушерское насилие) в Бразилии не метафора, а юридическое понятие. В 2015 году Верховный суд признал, что неуважительное отношение, насильственные вмешательства, игнорирование согласия женщины — это нарушение прав. С тех пор в клиниках, особенно в публичных, активно внедряют план родов (plano de parto) — документ, в котором женщина заранее описывает свои предпочтения: позу, обезболивание, присутствие партнёра, кормление сразу после родов и т.д. Врачи обязаны его учитывать — и зачастую действительно учитывают.

Для россиянок, сталкивающихся с жёсткими стандартами, «ручным контролем шейки», запретом на вертикальное положение, вынужденным бритьём и клизмами, такая культура кажется революционной.

Там меня спросили: „Как вы хотите родить?“ — и это был не риторический вопрос, — делится одна из рожениц из Москвы.

Доступность родов со специалистом мирового уровня — по цене европейского тура

Да, Бразилия — не самая дешёвая страна Латинской Америки, особенно в частном секторе. Но если сравнивать с США или Швейцарией, разница колоссальная. Средняя стоимость частных физиологических родов с пакетом (консультации, УЗИ, пребывание, акушерка + врач) составляет от $4 000 до $8 000. За эти деньги можно получить:

персональную акушерку (часто — с опытом в Европе или США);

роды в специализированном casa de parto (доме родов) или в «дружелюбной» больнице (например, Maternidade de Campinas, Casa Angela в Сан-Паулу);

3-5 дней пребывания с питанием и поддержкой лактации;

послеродовое наблюдение.

Это в 3-5 раз дешевле, чем аналогичный уровень в США или Израиле — и при этом без языкового барьера для испаноговорящих (португальский близок к испанскому, а многие врачи говорят по-английски).

Фокус на психологической поддержке и континууме ухода

В Бразилии распространена практика pré-natal humanizado — «очеловеченного» дородового наблюдения. Это не просто взвешивание и анализ крови, а групповые встречи, йога для беременных, курсы по дыханию и релаксации, встречи с доулами. Многие клиники приглашают женщин приходить вместе с партнёрами — и обучают их роли поддержки.

Ключевой элемент — континуум ухода: одна и та же акушерка может вести женщину с 12-й недели, присутствовать на родах и приходить домой в первые дни после выписки. Это создаёт ощущение безопасности и преемственности, чего часто не хватает в системах с «конвейерным» подходом.

Климат, природа и философия «жизни здесь и сейчас»

Этот фактор сложно оценить в цифрах, но он важен. Беременность — не только физиологический, но и эмоциональный процесс. Многие женщины говорят, что решение ехать в Бразилию было связано с желанием уйти от стресса, замедлиться, наладить связь с телом. Тропический климат, океан, зелень, ритм жизни, где время течёт иначе — всё это создаёт уникальный контекст для подготовки к материнству.

Особенно востребованы города вроде Флорианополиса (остров с пляжами и йога-центрами), Куритибы (экологичный город с хорошей медициной) и Сан-Паулу (максимальный выбор специалистов и клиник). Здесь можно совместить дородовую подготовку с отдыхом — без «медицинского» давления.

Возможность получить гражданство ребёнку — и стратегическое планирование будущего

Да, по бразильскому закону ребёнок, рождённый на территории страны, автоматически получает бразильское гражданство — вне зависимости от статуса родителей. Это даёт право на:

бесплатное образование (включая университеты);

медицинское обслуживание по программе SUS (единая система здравоохранения);

безвизовый въезд во многие страны Латинской Америки;

в перспективе — упрощённое получение гражданства в Португалии (по программе воссоединения с бразильскими гражданами через 5 лет постоянного проживания в Португалии).

Для семей, рассматривающих образовательные и миграционные перспективы, это может быть весомым аргументом — особенно на фоне всё более жёстких иммиграционных правил в ЕС и США.

Как это работает на практике: пошаговый сценарий

Этап 1. Подбор команды и клиники (за 6-8 месяцев)

Женщина изучает компании, которые организуют поездки такого рода, отзывы, выбирает клинику, акушерку или врача. Важно: многие специалисты требуют личного знакомства — хотя бы по Zoom.

Этап 2. Подготовка документов

Медицинская карта (переведённая и заверенная);

Справка о беременности с указанием срока и отсутствия противопоказаний;

Бронирование жилья и клиники;

Страховка (обязательно — с покрытием осложнений и экстренной эвакуации).

Этап 3. Приезд (оптимально — на 34-36 неделе)

Период адаптации: осмотр у врача, УЗИ, составление плана родов. Женщина живёт в арендуемой квартире или guesthouse, часто — рядом с клиникой.

Этап 4. Роды

В casa de parto (доме родов) — до 12 часов схваток, затем — перевод в больницу, если необходимо. В частной клинике — полный спектр поддержки. Средняя продолжительность пребывания — 2 дня при естественных родах, 3-4 — при кесарево.

Этап 5. Оформление документов

Declaração de Nascido Vivo (свидетельство о рождении) — выдаётся в течение 24–48 часов в Cartório de Registro Civil;

Загранпаспорт ребёнку (в консульстве РФ или через бразильский паспорт);

Оформление гражданства (автоматически, но можно запросить Certidão de Nascimento с отметкой о гражданстве).

Риски и «подводные камни»

Несмотря на вдохновляющие истории, важно понимать реалии:

язык остаётся барьером . Португальский сильно отличается от испанского в разговорной речи. Даже в частных клиниках не все медсёстры говорят по-английски. Рекомендуется брать с собой переводчика или доулу-билингва.

система здравоохранения двойная . SUS (публичная система) — бесплатная, но перегружена. Частные клиники — платные, но их уровень варьируется от мирового до посредственного. Нужно тщательно выбирать.

климат и инфекции . Тропики — это не только пляжи, но и риск лихорадки денге, чикунгуньи, зика (хотя в 2025 году вакцины и контроль комаров значительно снизили угрозу). Беременным рекомендуется избегать застоявшейся воды и использовать репелленты.

психологическая нагрузка . Быть в чужой стране, вдали от семьи, в состоянии максимальной уязвимости — это серьёзный вызов. Не все готовы к такому уровню самостоятельности.

правовые нюансы . Гражданство ребёнка — это не гражданство родителей. Оставаться в Бразилии дольше 90 дней без визы нельзя. Продление возможно, но требует оформления.

На помощь приходят специализированные агентства

Учитывая сложность логистики, языковой барьер и высокую степень ответственности, всё больше семей обращаются к российским и международным компаниям, специализирующимся на организации родов в Бразилии. Такие агентства берут на себя полный цикл сопровождения: от подбора акушерки и клиники на основе медицинских показаний — до бронирования жилья, перевода документов, организации трансфера и даже помощи в оформлении свидетельства о рождении. Некоторые предлагают «пакеты» с включённой страховкой, консультацией миграционного юриста и онлайн-поддержкой на русском языке 24/7. Важно: репутационный рынок пока небольшой, и отзывы — главный ориентир. Проверяйте не только красивые сайты, но и реальные истории клиентов, наличие договора с чёткими гарантиями и, что особенно ценно — связи агентства с конкретными casas de parto или врачами (а не просто «знакомства»). Качественное сопровождение может стоить от $1 500 до $3 500, но для многих это разумная плата за спокойствие, экономию времени и снижение стресса в критический период.

«Мода» или осознанный выбор? Что говорит статистика

Согласно данным бразильских cartórios (загсов), в 2023 году около 1 200 детей родились в Бразилии от матерей с паспортами стран СНГ — в основном из России, Украины, Беларуси и Казахстана. Это менее 0,1% от общего числа родов, но по сравнению с 2019 годом (+220%) — рост колоссальный.

Интересно, что 70% из них — естественные роды, и лишь 30% — кесарево (в основном по медицинским показаниям). Это контрастирует с общей статистикой Бразилии (где кесарево — 55% в среднем) и с Россией (около 33%, но с огромной региональной разницей).

Почему рост? Эксперты называют три причины:

Разочарование в отечественной системе: жёсткие протоколы, недостаток обезболивания, отсутствие выбора в позе и поведении. Информационная открытость: YouTube, Telegram-каналы с реальными видео родов в Бразилии сняли «завесу тайны». Гибкость формата: в отличие от США или Канады, в Бразилию можно приехать по туристической визе, без сложных процедур.

Мнение экспертов: за и против

Д-р Елена Смирнова, акушер-гинеколог, Москва:

Я поддерживаю стремление женщин рожать с уважением к себе. Но важно понимать: Бразилия — не волшебная таблетка. Там тоже бывают осложнения, ошибки, персонал бывает уставшим. Ключ — в тщательной подготовке, не в романтизации. Если женщина уезжает, потому что „у нас всё плохо“, это реакция. Если — потому что она нашла команду, которой доверяет, и готова к ответственности, это осознанный выбор.

Анна К., рожала в Флорианополисе в 2024 году:

Мне сделали эпидуральную анестезию ровно тогда, когда я попросила — не раньше, не „автоматом“. Муж был рядом всё время. Ребёнка положили мне на грудь через 10 секунд. А на следующий день акушерка пришла домой с супом и спросила: „Как ты себя чувствуешь как мать?“ Это был первый раз за всю беременность, когда меня спросили о чувствах, а не о цифрах в анализах.

Не про географию — про уважение

Специалисты отмечают, роды в Бразилии — это не про пальмы и карнавалы. Это про восстановление права женщины быть субъектом, а не объектом в одном из самых важных событий её жизни. Это про смелость задавать вопросы, говорить «нет» и искать поддержку там, где её реально дают — даже если это за 11 000 километров от дома.

Тренд ли это? Возможно. Но если «мода» заставляет систему здравоохранения пересматривать свои практики, возвращать женщинам голос и напоминать врачам: «роды — это не авария, а физиология», — значит, это не просто тренд. Это начало перемен.

И, возможно, однажды не придётся лететь за океан, чтобы родить с достоинством. Но пока — Бразилия остаётся не просто географической точкой, а символом того, что другая медицина возможна.

—

Материал подготовлен на основе интервью с акушерками, врачами, женщинами, рожавшими в Бразилии (2021–2025 гг.), а также анализа нормативных актов Минздрава Бразилии, данных IBGE (Бразильского института географии и статистики) и ВОЗ. Внимание: решение о родах за рубежом требует индивидуальной консультации с врачом и юристом.

