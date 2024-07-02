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Росавтодор рекомендует планировать поездки по скому мосту и запасаться водой
фото: pikist.com

Росавтодор рекомендует планировать поездки по Крымскому мосту и запасаться водой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 02.07.2024

Поездки по Крымскому мосту в летнюю пору отпусков необходимо тщательно планировать, чтобы не попасть в пик, приходящийся на выходные дни, также важно запастись водой в дорогу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавтодора, который выработал рекомендации для автовладельцев при поездках в Крым и обратно.

С началом сезона летних отпусков фиксируются значительные, более 1 тыс. автомобилей, очереди на автоподходах к Крымскому мосту. Это связано с досмотровыми мероприятиями. Время ожидания может составлять до трех часов.

Важно правильно спланировать поездку в отпуск — например, выехать из дома так, чтобы у моста оказаться не в пик — в субботу и воскресенье, а во вторник среду (это показал опыт летнего сезона прошлого года). В случае образования очереди на досмотр для удобства водителей и пассажиров на подходах к Крымскому мосту действуют площадки отдыха как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Республики Крым, — говорится в сообщении.

Рекомендуется также учитывать климатические особенности Юга России и не забывать запасаться питьевой водой, необходимой в дороге. В Росавтодоре также напомнили, что при проезде по Крымскому мосту осуществляется стопроцентный досмотр транспортных средств и граждан на специально оборудованных площадках. Для проезда допускаются легковые транспортные средства и рейсовые автобусы.

Для проезда грузовых транспортных средств организован альтернативный маршрут движения по материковой части субъектов Российской Федерации.

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источник: ТАСС

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