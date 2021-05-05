Росгорцирк: животных-артистов будут отправлять на «пенсию» в Крым

Животные-артисты цирка, которые из-за возраста уже не могут выступать, будут проводить «пенсию» в крымском сафари-парке «Тайган». Об этом сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Мы подписали соглашение, которое гарантирует достойные условия для жизни цирковых животных после завершения карьеры. Пока животные работают в наших программах, они полностью находятся на обеспечении компании. А когда они в силу возраста уже не могут работать в цирке, мы обязаны позаботиться о наших подопечных. Здесь в сафари-парке «Тайган» все животные Росгосцирка получат своеобразную «пенсию» в прекрасных условиях на юге нашей страны, — сказал Беляков, слова которого приводит пресс-служба Росгосцирка.

Как отмечает «Интерфакс» , цирковые животные получат возможность после завершения «карьеры» по возрасту уходить на заслуженный отдых в Крыму. Первым совместным проектом в рамках сотрудничества стало открытие на территории парка вольера для содержания слонов площадью более 45 тыс. квадратных метров. В нем уже поселились первые слонихи — участницы циркового шоу «Большой Варшавский цирк».

В Росгосцирке уточнили:

До сегодняшнего дня животные Росгосцирка, даже завершив выступать в программах, продолжали путешествовать со своими наставниками. Либо получали возможность жить в различных частных зоопарках страны.

Теперь же они смогут отдыхать в сафари-парке, где животные получат климат, близкий к естественной среде обитания, и полный пансион.