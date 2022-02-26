Роскомнадзор направил в адрес десяти СМИ требования удалить фейки о событиях на Украине

Роскомнадзор направил десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал административное расследование этих фактов, предупредив об ответственности до 5 млн. рублей штрафов.

В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона» (признана СМИ-иноагентом), «New Times», «Дождь» (признан СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист» (признан СМИ-иноагентом), «Лениздат», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным ведомства, «на указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны«.

В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — отмечается в сообщении.

Роскомнадзор также приступил к проведению административных расследований по факту распространения недостоверной общественно значимой информации перечисленными СМИ.

Это правонарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 КоАП РФ в виде административного штрафа на сумму до 5 млн. рублей, — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность.

Ранее, 24 февраля Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке материалов о военной спецоперации России, которая началась ранее в тот же день, они обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ.

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