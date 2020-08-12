Роспотребнадзор отчитался о качестве питьевой воды в Крыму и Севастополе. Отклонения есть

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Крыму и Севастополе на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Из распределительной сети за 6 месяцев 2020 года исследовано на санитарно-химические показатели 6508 проб питьевой воды (Республика Крым — 5983 пробы, г. Севастополь — 525 проб), на микробиологические показатели 7149 проб (Республика Крым — 6624 пробы, г. Севастополь — 525 проб). Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 535 проб воды — 8,2 %, что на уровне аналогичного периода 2019 года (Республика Крым — 531 проба — 8,9 %; г. Севастополь — 4 пробы — 0,8 %), — сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Пробы с отклонениями от требований СанПиН 2.1.4.1074-01 в большинстве случаев зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам в городах Красноперекопск, Евпатория, Саки, Армянск, Джанкой, Симферополь, Алушта, Керчь, Севастополь, в Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Симферопольском, Джанкойском, Сакском, Советском, Нижнегорском, Ленинском, Бахчисарайском районах.

По микробиологическим показателям в Крыму не соответствовали гигиеническим нормативам — 62 пробы — 0,9 %, что на 0,2 % меньше, чем за 6 месяцев прошлого года.

В целях реализации положений Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальными отделами Межрегионального управления в 2020 году было направлено 143 уведомления в органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации Республики Крым о несоответствии средних уровней показателей проб воды за календарный год нормативам качества питьевой воды, согласовано всего 23 плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, — отметили в Роспотребнадзоре.

В 2020 году продолжена реализация регионального проекта «Чистая вода» в составе федерального проекта «Чистая вода» и национального проекта «Экология», которым предусмотрено финансирование из федерального бюджета мероприятий по улучшению водоснабжения на период 2018-2024 годы. В рамках этого проекта создается интерактивная карта контроля качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения, которая будет доступна каждому потребителю Крыма и Севастополя.