Роспотребнадзор отменяет и объясняет отмену карантина для контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19. Об этом говорится в опубликованном ведомством постановлении.

В документе (вступил в силу сегодня, 6 февраля) указано, что пункт, предписывающий таким гражданам находиться на семидневном карантине, утратил силу. Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста. Это будет касаться случаев, когда граждане находились на лечении более семи дней. Если срок лечения менее семи дней, то отрицательный тест нужен при закрытии больничного.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для контактировавших с больными коронавирусом при омикроне потерял смысл. По ее словам, изоляцию важно соблюдать при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс, как, например, при кори, при паротите. При этом Попова добавила, что омикрон крайне быстро передается и часто сама болезнь протекает бессимптомно. По ее словам, в России около 17-20% граждан болеют бессимптомно, в Москве — 40%.

За счет распространения омикрона коронавирус приобретает черты сезонной ОРВИ, а судя по статистике, отсроченная госпитализация при диагнозе COVID-19 не растет. В связи с этим и было решено отменить самоизоляцию для граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в эфире «России 24». Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, и во многом именно за счет распространенности омикрона.

Контактные лица, конечно, должны соблюдать масочный режим. В общественных местах нужно заботиться и о других, потому что риски, в принципе, какие-то существуют, но они достаточно низкие, — отметила Пшеничная.

Она напомнила, что Россия в этом случае идет по тому же пути, что и другие страны — ЮАР, Дания, Великобритания.

Во многом отмена карантина для контактных по COVID-19 лиц стала возможна благодаря достаточно хорошему уровню коллективного иммунитета, — указала эксперт.

Кроме того, Минздрав разрешил открывать больничный при симптомах простуды после дистанционной консультации с врачом без сдачи ПЦР-теста. Изменения внесены во временный порядок организации медпомощи в период распространения коронавируса.

Как сообщили в Министерстве, при «появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на «горячую линию 122» или в кол-центр поликлиники по месту жительства«.

После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на семь дней.

Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется, — сообщает ведомство. — Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно и так же без необходимости ПЦР-тестирования.

Если состояние человека не улучшится, к нему на дом будет направлен врач, который сможет продлить больничный, взять анализ на «ковид» и назначить соответствующее лечение.

В Минздраве пояснили, что эта мера позволит разгрузить поликлиники и избавить от необходимости посещать врача пациентов с легким течением заболевания.

При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь, — говорится в сообщении.

Такой порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.

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