Роспотребнадзор: в Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции

В Крыму фиксируются единичные случаи менингококковой инфекции в разных возрастных группах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
У нас в регионе стабильная обстановка, регистрируются совсем единичные случаи. В год порядка трех-четырех всего. И это как дети, так и взрослые, — рассказали в ведомстве.
При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в целом по России с начала года наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, однако благодаря эффективным противоэпидемическим мерам удалось предотвратить дальнейшее распространение и формирование крупных групповых очагов.
Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах России, где принимаются необходимые профилактические меры. В настоящее время ситуация стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с больными. При первых симптомах недомогания немедленно обратиться к врачу.
Менингококковая инфекция – это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк (Neisseria meningitidis). Наиболее опасны генерализованные формы, которые зачастую имеют молниеносное течение. Наиболее подвержены заболеванию дети, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
Признаками болезни могут являться мучительные головные боли, распространяющиеся в область шеи, тошнота, рвота, судороги, расширение зрачков, спутанность сознания, нарушении координации, дневная сонливость.
Ранее врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк, рассказывала, что рост случаев заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом, характерен для летне-осеннего периода в Севастополе.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение в Крыму