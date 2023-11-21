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Роспотребнадзор в у и в Севастополе запускает «Горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Роспотребнадзор в Крыму и в Севастополе запускает «Горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:41 21.11.2023

Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма в период с 27 ноября по 05 декабря 2023 года запускает «Горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Специалисты с 27 ноября по 05 декабря 2023 года ответят на все волнующие граждан вопросы, расскажут о необходимых мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

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Звоните по телефонам: +7 (978) 919-11-42,  +7(3654) 23-48-74

Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.

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