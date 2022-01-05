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Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах России
Фото: Life

Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 05.01.2022

Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости коронавирусом во всех регионах России, при этом в 45 субъектах остается превышен среднероссийский показатель заболеваемости.

По итогам 52 недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах. Максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе среди лиц старше 65 лет, — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что глава ведомства Анна Попова обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирусную инфекцию. Особо было подчеркнуто, что в период новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях необходимо четкое соблюдение всех ограничительных мер.

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