Тема Всемирного дня борьбы с диабетом в 2021 году посвящена доступности препаратов для лечения заболевания. Целью даты является повышение осведомленности о заболевании, образе жизни при нем и путях предупреждения болезни.

Кроме того, в 2021 году отмечается 100 лет с момента открытия инсулина канадским ученым Фредериком Бантингом – до этого диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только на выздоровление, но и на жизнь.

Рост заболеваемости сахарным диабетом, начиная со второй половины XX века, сравним с неинфекционной пандемией. По данным ВОЗ, за период с 1980 по 2014 годы количество людей, страдающих диабетом, выросло почти в четыре раза: c 108 до 422 миллионов. По мнению экспертов Международной диабетической федерации, если эту тенденцию не остановить, то к 2030 году в мире будут 578 миллионов человек с сахарным диабетом, а к 2045 году – 700 миллионов. В Российской Федерации за последние 20 лет число больных сахарным диабетом увеличилось в 2,5 раза. По данным Федерального регистра, на конец 2020 года зарегистрировано около 4,8 миллиона пациентов с этим заболеванием.

Проект здоровое-питание.рф ко Дню борьбы с диабетом и 100-летию инсулина публикует целую подборку тематических материалов:

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СПРАВОЧНО: В России с 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до 78 лет; снижение смертности людей старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости, а также – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни невозможен без правильного, сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

Чрезвычайно важным направлением работы Роспотребнадзора является просветительская и информационная работа с населением.

В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф, специальные онлайн-проекты школа.здоровое-питание.рф, рецепты.здоровое-питание. рф, а также социальные сети проекта. В 2021 году запущен уникальный сервис 4сезона.здоровое-питание.рф, а также интерактивная Карта питания России.

Всего к проекту присоединились более 125 млн россиян. ​