Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии, нанесенный в результате крушения танкеров в Черном море

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования предъявлено требование по возмещению ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды в результате крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО «Волгатранснефть», который является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 рублей.

У компаний, которым предъявлены требования, есть 1 месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд.

источник: пресс-служба Росприроднадзора

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