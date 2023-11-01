Росприроднадзор запустил акцию «Новогодняя экоигрушка». Зовут к участию

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» Росприроднадзора объявила с 1 ноября акцию «Новогодняя экоигрушка», участвовать в ней могут все желающие вне зависимости от возраста. Цель акции – показать, как вторичное использование отходов и ненужных вещей позволяет уменьшить вред экологии и при этом дарит радость и позитивные эмоции.

Творческие работы принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2023 года, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. По условиям акции, необходимо своими руками изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги и прислать его до 1 декабря на экопочту Премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоёлка», «до востребования».

Премия «Экология – дело каждого» предлагает превратить нерабочие электрические лампочки или сломанные часы в елочную игрушку и подарить ненужным вещам вторую жизнь. Это важный навык для подрастающего поколения, который способствует не только раскрытию творческого потенциала, но и помогает избавить мусорные полигоны от огромного объема вредоносных для почвы отходов.

Таким образом, поделка становится творческой работой в защиту природы и сохранения окружающей среды.

Традиция украшать елку на Новый год есть в каждой российской семье. И мы придумали акцию, которая может подарить еще одну замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками. Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе. Я приглашаю всех участвовать в акции «Новогодняя экоигрушка»: в теплом семейном кругу проявить немного фантазии и превратить ненужные вещи в дорогие сердцу. Пусть они ежегодно украшают ваш праздник и напоминают, что экология – дело каждого, – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Руководитель природоохранной службы отметила, что все поделки, которые пришлют участники акции, украсят самую экологичную елку страны. Авторы лучших работ получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но, главное, что горы пластика или других долгоразлагаемых материалов не отправятся на свалку и не нанесут ущерб природе. Кроме того, в предвкушении праздников у детей и родителей появился повод весело и с пользой провести время вместе, создать оригинальные украшения своими руками. Как

Узнайте больше: Севастополь: выплата пособий семьям с детьми в ноябре 2023 года подчеркнула Светлана Радионова, творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. Лучше использовать стандартные размеры. Также важно позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву. Напомним, «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.

источник: пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»