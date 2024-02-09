Росреестр наградил лучших регистраторов и инспекторов 2023 года. Кто лучший в Крыму и в Севастополе?

Севастополе состоялось мероприятие «Итоги года», на котором сотрудники Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю и сотрудники Севреестра получили ведомственные награды.

Рада приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия, посвященное подведению итогов 2023 года по реализации государственных услуг в сфере регистрации недвижимости на территории Севастополя. Несмотря на возникающие трудности, мы продолжили двигаться вперед и достигли значительных результатов. Я хотела бы выразить благодарность каждому из вас за вклад в развитие государственных услуг Росреестра, — цитирует пресс-служба руководителя Управления по Республике Крым и Севастополю Олесю Калинкину.

За большой личный вклад в становление и развитие Росреестра, а также в связи с 15-летием со дня ее образования награждены нагрудным знаком «15 лет Росреестру»:

Довгорук Алексей Николаевич,

Изосимина Юлия Юрьевна,

Фадеев Артем Николаевич,

Горбунова Татьяна Сергеевна,

Комарова Ольга Сергеевна,

Костылева Валентина Владимировна,

Солгалова Александра Евгеньевна.

В номинации «Регистратор года» победителем стала Комарова Ольга Александровна, второе место — Лапина Екатерина Александровна и третье место — Садыкова Светлана Игоревна.

В номинации «Инспектор года» победителем стал Гаркавченко Евгений Николаевич, второе место — Вахмянин Денис Викторович.

Огромная каждодневная работа проводится Севреестром в области регистрации прав и учёта объектов недвижимости, так в 2023 году в ведомство поступило более 80 тысяч заявлений на оказание государственных услуг Росреестра и зарегистрировано 7 тысяч сделок. Количество регистрационных действий по ипотеке выросло на 54 %, а по договорам долевого участия на 69 %.

Уверенный рост на протяжении всего 2023 года демонстрировала статистика подачи заявлений на ипотеки и договоры долевого участия в электронном виде. В целом по Севастополю показатель электронных услуг увеличился на 19 %. Благодаря организованной работе по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 88,5%.

Наша большая команда стремится работать на результат, каждый год повышая качество по оказанию услуг населению, повышая свой профессиональный уровень и престиж профессии регистратора и инспектора. Поздравляю вас с заслуженной победой, — Олеся Калинкина.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю