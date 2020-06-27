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Росреестр о пошлине за регистрацию права на недвижимость, расположенную на участке для ведения огородничества, садоводства, строительства
иллюстрация: gts.tv

Росреестр о пошлине за регистрацию права на недвижимость, расположенную на участке для ведения огородничества, садоводства, строительства

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 11:53 27.06.2020

По мнению Росреестра за госрегистрацию права собственности физлица на объект незавершенного строительства на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также за госрегистрацию перехода права на такой объект недвижимости должна уплачиваться пошлина в размере, установленном подпункта 24 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ (350 руб.);

За госрегистрацию права собственности физлица на созданный объект недвижимого имущества на таком земельном участке, государственная пошлина в размере 350 руб. должна уплачиваться однократно, т.е. при первоначальной регистрации права собственности на данный объект. В случае регистрации перехода права на ранее созданный объект, или регистрации сделки о его отчуждении государственная пошлина должна уплачиваться в размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, т.е. в размере 2000 руб., — поясняют специалисты.

<Письмо> Росреестра от 21.05.2020 N 14-4511-ГЕ/20 <По вопросу уплаты госпошлины за регистрацию перехода права на объект недвижимости, создаваемый на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства>

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Росреестр о пошлине за регистрацию права на недвижимость, расположенную на участке для ведения огородничества, садоводства, строительства

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