Главная | Актуально | Росреестр по Севастополю: изменения в лицензировании геодезической и картографической деятельности в России
Росреестр по Севастополю: изменения в лицензировании геодезической и картографической деятельности в России

Росреестр по Севастополю: изменения в лицензировании геодезической и картографической деятельности в России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 11.12.2025

7 декабря 2025 года вступили в силу изменения в порядке лицензирования геодезической и картографической деятельности в России. Эти изменения призваны упростить и ускорить процесс получения лицензий, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на развитии отрасли и повышении качества предоставляемых услуг. Давайте рассмотрим, что изменилось:

  • сокращение срока предоставления лицензии с 10 до 5 рабочих дней с момента получения заявления.
  • сокращение срока внесения изменений в лицензию с 9 до 7 рабочих дней с момента получения заявления.
  • проведение выездной оценки возможно только посредством видео-конференц-связи или мобильного приложения «Инспектор».

Эти решения обусловлены необходимостью оптимизации административных процедур и уменьшения временных затрат как для заявителей, так и для органов лицензирования. Сокращение сроков позволит более оперативно реагировать на запросы рынка и обеспечивать более быструю реализацию проектов, связанных с геодезией и картографией.

Важным аспектом изменений является внедрение современных технологий в процесс лицензирования. Наше Управление активно использует средства дистанционного взаимодействия. В частности, мы переходим на мобильное приложение «Инспектор». Заявители смогут в режиме реального времени получать консультации и разъяснения по всем интересующим вопросам, — уточнила начальник отдела по геодезии и картографии Управления Юлия Изосимина.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Севастополю

