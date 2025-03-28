Росреестр рассылает уведомления собственникам участков, расположенных на территориях проведения комплексных кадастровых работ в Крыму и Севастополе

Росреестр начал рассылку уведомлений собственникам объектов, расположенных на территориях проведения комплексных кадастровых работ (ККР) в рамках федеральной программы.

К сведению правообладателей земельных участков, которые получили уведомления о начале проведения ККР:

Комплексные кадастровые работы — это бесплатная возможность уточнить границы земельных участков, жилых домов и нежилых зданий за счет государства.

Федеральная программа ККР — это выгодно:

— если вы сами закажете кадастровые работы у инженера, то они не войдут в государственную программу и будут оплачиваться за ваш счет.

— с 1 марта 2025 года сделки с участками без установленных границ будут невозможны, как и регистрация домов на таких землях.

Важно знать: Граждане имеют право участвовать в согласительной комиссии. Ознакомиться с документами вы можете по ссылкам:

Крым — https://mzem.rk.gov.ru/structure/ff86da66-bed4-465e-b1ac-6e43cc0197fd

Севастополь — https://dizo.sev.gov.ru/upravlenie-zemelnykh-otnosheniy/provedenie-kompleksnykh-kadastrovykh-rabot-na-territorii-goroda-sevastopolya/

По вопросам о реализации комплексных кадастровых работ обращайтесь в Управление Росреестра по РК и Севастополю по номеру телефона отдела геодезии и картографии:

8 (8692) 41-74-13 или 8 (978) 938-05-88.

Кадастровый инженер, который выполняет комплексные кадастровые работы — Костюшок Ярослав Валерьевич, +79180002565.

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