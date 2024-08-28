Росреестр: «У крымчан и севастопольцев есть 3 года на подготовку участка к использованию по назначению»

Закон, разработанный Росреестром, вступает в силу с 1 марта 2025 года. С этого момента у людей появятся дополнительно 3 года на подготовку участка к использованию по назначению.

В настоящее время, в соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса РФ (действует с 1995 года), земельный участок, предназначенный для жилищного и иного строительства, может быть изъят у собственника, если не используется по целевому назначению в течение трех лет. В этот период не включается время, необходимое для освоения земельного участка.

Кроме того, согласно статье 285 Гражданского кодекса РФ (также действует с 1995 года), земельный участок может быть изъят у собственника, если его использование осуществляется с нарушением требований законодательства РФ. В частности, если участок используется не по целевому назначению или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда окружающей среде.

Законом сформирован прозрачный механизм регулирования использования земельных участков, подлежащих вовлечению в экономический и хозяйственный оборот. Задача принятых норм — не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а именно их возвращение на свои земельные участки для обеспечения надлежащего использования. Заросшие, захламленные и загрязненные земельные участки являются серьезной проблемой для ведения хозяйства, для развития населенных пунктов. На такие участки жалуются соседи. Они становятся небезопасными местами посещения детей и молодежи, например, когда на земельных участках десятилетиями находятся брошенные долгострои. Закон создает условия для решения данной проблемы. Это будет способствовать использованию земель в соответствии с их назначением и создаст дополнительную защиту для граждан, чьи участки расположены по соседству с заброшенными и захламленными территориями, для санитарно-эпидемиологической обстановки и архитектурного облика в населенных пунктах, — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Как уточнил руководитель Росреестра, принятый закон обратной силы не предполагает, поскольку это было бы несправедливо по отношению к гражданам и бизнесу.

Перечень мероприятий по освоению земельных участков и конкретные признаки их неиспользования будут закреплены в соответствующих актах Правительства РФ:

— «Об установлении перечня мероприятий по освоению земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков». Он включает такие действия, как осушение и увлажнение (при необходимости), очистка участков от сорной растительности и отходов. Таким образом, правообладатели будут знать, какие меры необходимо принять, если сразу после оформления прав на земельные участки их использование невозможно.

— «Об установлении признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков». Он содержит конкретные признаки, которые позволят оценить, осуществляется ли использование земельных участков в соответствии с законом.

Если земельный участок проблемный, но при этом приобретен для строительства, собственник участка в течение трех лет может приводить его в порядок. Правительством РФ предлагается также установить, помимо трехлетнего срока, еще пять лет для того, чтобы построить сам объект и зарегистрировать права на него. В противном случае земельный участок будет считаться неиспользуемым. Для такого сложного процесса, как строительство, да еще и на проблемном участке, общий срок в восемь лет является вполне разумным. На сегодняшний день существует определенный процент садовых участков, для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, которые простаивают, на них не строятся дома, они никак не возделываются и не обрабатываются. Это не только портит внешний вид, но и создает на территории, в том числе садоводческих товариществ, пожароопасную ситуацию и неблагополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Принятие нового закона позволит решить данную проблему, — отметил председатель РО ССР по городу Севастополю Андрей Липенко.

Как напомнили в ведомстве, изъятию земельного участка предшествует проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Правообладатели участков, на которых будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке.

Как будет работать новый закон

Выявление нарушений, связанных с использованием земельных участков, осуществляется и планируется осуществлять Росреестром в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора), а также уполномоченными органами местного самоуправления в рамках муниципального земельного контроля.

После выявления нарушения правообладателю земельного участка будет выдано предписание об устранении нарушения. В дальнейшем проводится проверка исполнения такого предписания.

Важно отметить, что при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие ответственность, и обстоятельства, отягчающие ответственность. При первом выявлении нарушения штраф не назначается, наказание ограничивается только предупреждением. Если же правообладатель не устраняет выявленное нарушение, то Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения нарушения уведомляет о такой ситуации уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Далее власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии земельных участков в связи с их ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов, — пояснили в Росреестре.

Андрей Липенко также напомнил, что в случае сложной ситуации, когда собственник не может по объективным причинам привести свой земельный участок в надлежащий вид, он может передать его в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам для поддержания его в надлежащем состоянии. Также не исключается привлечение третьих лиц на условиях возмездного оказания услуг по уборке территории.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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