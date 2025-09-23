России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе

По данным ведомства, целью ударов стали временные точки дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и подразделения «Призраки» разведки Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области. В Минобороны подчеркнули, что именно эти силы готовили и осуществляли атаку на Форос.

Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым, — добавили в Минобороны.

Также нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали ударные беспилотники, применяемые киевским режимом для ударов по территории России.

Три человека погибли и 16 ранены в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь, сообщил в понедельник глава РК Сергей Аксенов. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами.