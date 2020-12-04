Россия продолжит терпеливо доводить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма

Россия продолжит терпеливо и последовательно доводить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма, этот вопрос остается серьезным разногласием между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположные точки зрения, — подчеркнул он. — Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму… Мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно.

Он напомнил также, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова «никак не может обсуждаться«.

По словам Пескова, отношения между Россией и Турцией важны для обеих стран, а также с позиций региональной безопасности и стабильности.

Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения интересов друг друга, — подчеркнул представитель Кремля.

Отметим, что 2 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию так называемой «Крымской платформы» — переговорной площадки по вопросам Крыма. Ранее о создании такого формата для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям, сообщили украинские власти. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также в очередной раз заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.

По материалам ТАСС и «Интерфакс».