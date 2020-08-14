Российские туристы только за один месяц оформили более 10 тысяч «единых билетов» в Крым

Российские туристы приобрели с 10 июля по 13 августа более 10 тысяч «единых» билетов в города-курорты Крымского полуострова и в обратном направлении. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

По состоянию на 13 августа россияне приобрели свыше 10 тысяч «единых» билетов в города-курорты Крымского полуострова и в обратном направлении с использованием железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. Мультимодальные перевозки туристов в города-курорты Республики Крым из регионов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с полуостровом, были возобновлены 10 июля. Среди пассажиров, оформивших в этот период проездные документы, наиболее популярными направлениями стали Феодосия и Судак, — говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули: мультимодальные пассажирские перевозки по «единому билету» имеют ряд преимуществ. В частности, это единый транспортный документ на всю поездку, включающий перевозку разными видами транспорта, гарантия перевозки на всем пути следования, а самое главное – обеспечение максимально удобной стыковки между рейсами: сокращение времени, расстояния и количества пересадок. Для туристов доступен широкий спектр способов покупки «единого» билета: железнодорожные и авиакассы, терминалы, агентская сеть Транспортной клиринговой палаты, оформление билета онлайн. Приобрести проездной документ можно более чем в 7 тыс. пунктов оплаты на территории всей страны.

C расписанием и ценами на «единый» билет можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция» , а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 250-18-04.

Перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2020 года осуществляются с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы, а также через международный аэропорт Анапы «Витязево» в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении маршрута.