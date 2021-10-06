Российские туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за «ковидных» ограничений

Но на осенне-зимнем туристическом трафике в Крым эта тенденция не отразится.

Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за «ковидных» ограничений в регионах России, сообщили РИА Новости представители отрасли.

Глубина продаж снова снизилась, и, в принципе, они замерли практически во всех регионах, потому что клиенты не готовы сейчас платить, не понимая, что завтра поменяется. Продажи идут в основном на ближайшие две недели. Больше всего пострадали экскурсионные туры, — рассказывают российские туроператоры.

Отмечается, что «ковидные» ограничения, которые вводятся в разных регионах, превратились в важный фактор при выборе места и времени отдыха.

Пока бронирования идут лучше, чем год назад на октябрь, ноябрьские праздники и Новый год. Но ситуация неустойчивая… Самые массовые направления, Краснодарский край и Крым, пока правила не меняют, поэтому путешественники могут смело их бронировать, — говорят специалисты.

Предполагается, что строгие ограничения, связанные с распространением COVID-19 еще впереди. Соответственно, как и год назад, в числе основных «пострадавших» окажутся столицы и города Золотого кольца, а Крым и Краснодарский край сохранят успешные показатели летнего сезона и улучшат их на Новый год и Рождество.