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Российские военные строители – спорые ребята: уже проложено 50 км труб водовода на Симферополь

Российские военные строители – спорые ребята: уже проложено 50 км труб водовода на Симферополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 13.07.2020

Российские военные строители буквально за несколько дней проложили 50 километров трубопровода, по которому вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе будет подаваться на Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым, — говорится в сообщении.

Общая протяженность трубопровода составит более 60 км. К его прокладке привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц техники. Однако прокладка трубопровода – полдела. Важно установить и наладить насосные станции, соединить все системы водоснабжения.

Прокладывание трубопровода продолжается. Для подачи воды по нему будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками, — уточнили в Минобороны РФ.

Российские военные строители – спорые ребята: уже проложено 50 км труб водовода на Симферополь

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российские военные строители – спорые ребята: уже проложено 50 км труб водовода на Симферополь

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