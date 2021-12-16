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Российский омбудсмен выступила в защиту уроженца Крыма, которому не выдали Шенгенскую визу

Российский омбудсмен выступила в защиту уроженца Крыма, которому не выдали Шенгенскую визу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 16.12.2021

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к послу Европейского Союза в России в защиту россиянина, которому консульство Испании отказало выдать Шенгенскую визу из-за того, что он родился в Крыму.

Ко мне обратился гражданин России О., член экипажа судна, находящегося в испанском порту Лас Пальмас, с жалобой на отказ консульства Испании выдать ему Шенгенскую визу, так как он уроженец Крыма. Мало того, что это дискриминация по территориальному признаку, так О. еще и рискует потерять работу. Направила письмо Послу Европейского Союза в РФ господину Маркусу Эдереру с просьбой обратить внимание на эту проблему и искренне надеюсь, что здравый смысл и понимание общности наших усилий в защите прав и свобод именно всех людей, а не отдельных граждан, возобладают, и О. сможет спокойно работать, путешествовать и вести полноценную жизнь, — отметила Москалькова.

Она добавила, что из года в год права человека пытаются политизировать в угоду тем или иным интересам, однако они не могут быть «предметом уступок, обмена или торга», а являются данностью, неотчуждаемой и универсальной ценностью.

Российский омбудсмен выступила в защиту уроженца Крыма, которому не выдали Шенгенскую визу

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