Российский сенатор посоветовал украинскому министру, где именно тому повесить желто-голубой флаг

Вопрос Крыма закрыт. А глава МИД «незалежной» Кулеба «пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе«, – сказал газете «Взгляд» сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.

Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится, – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США.

В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма, – подчеркнул собеседник. — Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной.

Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг».

Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь, – отметил российский сенатор. — Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт.