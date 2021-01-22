Российский союз туриндустрии опасается повышения цен отелями Крыма в 2021 году

Отели Крыма и Краснодарского края могут повысить цены в отсутствие конкуренции, если режим закрытых границ сохранится в 2021 году, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Участники туристического рынка опасаются, что после прошлого лета крымские отели переориентируются на прямых клиентов и повысят цены. Первые «звоночки» уже есть. Очень многое будет зависеть от того, откроются ли границы для международного туризма, — сказала Тюрина порталу «Интерфакс-Туризм».

По ее словам, минувшим летом некоторые крымские отели неохотно работали с турбизнесом, предпочитая прямых клиентов. Сейчас ситуация еще пессимистичнее.

Совсем недавно «Крымский бриз» отказался от сотрудничества с агентствами, хотя летом 2020 давал комиссию до 15%. Правда, уже осенью она снизилась вдвое. «Ялта-Интурист» расторгла с некоторыми компаниями договоры, полностью переключившись на крупных туроператоров. Гораздо труднее, чем в прошлом году, заключить договор на 2021 год с отелем «Мрия», — рассказала Тюрина.

По ее оценке, туроператоры и агенты сейчас готовы консолидироваться и все нелояльные объекты размещения отправлять в «черный список».

Тем не менее, проблемы испытывают не все. Некоторые туроператоры уже объявили о закрытии договорной кампании с крымскими объектами размещения на 70%. И они считают, что цены могут поднять лишь 3-4 отеля, занимающие исключительное положение — например, тот же «Крымский бриз», который ориентирован на обслуживание сотрудников «Газпрома», — отметила Тюрина.

В числе других аргументов в пользу того, что цены расти не будут, — нежелание крымских объектов размещения ссориться со старыми партнерами, которые помогают с загрузкой. Месяцы простоя в прошлом году гостиницам компенсировать было очень сложно.

В 2020 году Крым принял 6,3 млн. туристов, на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн. человек. На отели полуострова летом был ажиотажный спрос из-за закрытых границ, загрузка ряда объектов размещения достигала 90-100%. Благодаря программе кэшбэка тенденция сохранилась осенью.