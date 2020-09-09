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Российский Су-27 перехватил очередной американский самолет над акваторией Черного моря
Фото: Минобороны РФ

Российский Су-27 перехватил очередной американский самолет над акваторией Черного моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:14 09.09.2020

Истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект.

В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Информацию подтверждает мониториговый ресурс PlaneRadar: это был был Boeing P-8A Poseidon, из состава VP-47, базирующейся на авиабазе  Сигонелла.

Российский Су-27 перехватил очередной американский самолет над акваторией Черного моря

Скриншот: PlaneRadar

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Апофеозом хамства стало 4 сентября, когда сразу три американских стратегических бомбардировщика B-52H, не заходя в воздушное пространство России, маневрировали в непосредственной близости от Крыма (в воздушном пространстве Украины, над Мелитополем и Геническоом). Полет бомбардировщиков ВВС США сопровождали украинские истребители.

Пентагон уже обнародовал официальные причины полёта вблизи от Крыма своих боевых самолетов. Основная: «сдерживание России и поддержка партнёров».

Российский Су-27 перехватил очередной американский самолет над акваторией Черного моря

Фото: миноброны Украины

 

Российский Су-27 перехватил очередной американский самолет над акваторией Черного моря

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