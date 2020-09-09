Российский Су-27 перехватил очередной американский самолет над акваторией Черного моря

Истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной. Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект.

В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Информацию подтверждает мониториговый ресурс PlaneRadar : это был был Boeing P-8A Poseidon, из состава VP-47, базирующейся на авиабазе Сигонелла.

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Апофеозом хамства стало 4 сентября, когда сразу три американских стратегических бомбардировщика B-52H, не заходя в воздушное пространство России, маневрировали в непосредственной близости от Крыма (в воздушном пространстве Украины, над Мелитополем и Геническоом). Полет бомбардировщиков ВВС США сопровождали украинские истребители.

Пентагон уже обнародовал официальные причины полёта вблизи от Крыма своих боевых самолетов. Основная: «сдерживание России и поддержка партнёров».