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Российским олимпийцам не рекомендуют общаться с посторонними на темы Крыма и Донбасса

Российским олимпийцам не рекомендуют общаться с посторонними на темы Крыма и Донбасса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 14.07.2021

Издание «Ведомости» сообщило, что Олимпийский комитет России (ОКР) разослал российским атлетам памятку с рекомендациями по ответам на различные вопросы во время летних Олимпийских игр в Токио. Спортсменам советуют не комментировать политические темы и не обсуждать вопросы, касающиеся Крыма и Донбасса. На вопросы о допинге олимпийцам посоветовали заявить о своем неучастии в скандалах и обратиться к тем, кто вводил санкции.

Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов прокомментировал эту публикацию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Считаю, что нужно внести ясность в связи с сегодняшней публикацией в издании «Ведомости», потому что материал автора как минимум вводит в заблуждение спортсменов и болельщиков. Олимпийский комитет России действительно ведет большую разъяснительную работу с членами нашей олимпийской команды. Вопросов ежедневно и у федераций, и у спортсменов, и у пресс-служб возникает огромное количество, — рассказал Выборнов.

По его словам, это не «методичка» или «инструкция». Подобное делается с одной целью — минимизировать риски для членов нашей команды и делегации.

Мы не общаемся в формате указаний или предписаний. Жаль, что на ровном месте в СМИ появляются откровенные выдумки. А дергают в итоге спортсменов, которым менее чем через две недели выступать в Токио, — заключил Выборнов

Увы, «больных» тем много: от особенностей антиковидных протоколов до деталей и нюансов решений CAS по делу ВАДА против РУСАДА. От Крыма до антироссийских санкций. Как мы понимаем, что именно отвечать на такие вопросы – дело ума и совести конкретных тренеров и спортсменов, но… лучше не отвечать. Вот и вся «методичка».

Напомним, очередные Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступят на Олимпиаде под флагом ОКР. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Российским олимпийцам не рекомендуют общаться с посторонними на темы Крыма и Донбасса

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