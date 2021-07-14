Российским олимпийцам не рекомендуют общаться с посторонними на темы Крыма и Донбасса

Издание «Ведомости»
Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов прокомментировал эту публикацию. Его слова приводит
Считаю, что нужно внести ясность в связи с сегодняшней публикацией в издании «Ведомости», потому что материал автора как минимум вводит в заблуждение спортсменов и болельщиков. Олимпийский комитет России действительно ведет большую разъяснительную работу с членами нашей олимпийской команды. Вопросов ежедневно и у федераций, и у спортсменов, и у пресс-служб возникает огромное количество, — рассказал Выборнов.
По его словам, это не «методичка» или «инструкция». Подобное делается с одной целью — минимизировать риски для членов нашей команды и делегации.
Мы не общаемся в формате указаний или предписаний. Жаль, что на ровном месте в СМИ появляются откровенные выдумки. А дергают в итоге спортсменов, которым менее чем через две недели выступать в Токио, — заключил Выборнов
Увы, «больных» тем много: от особенностей антиковидных протоколов до деталей и нюансов решений CAS по делу ВАДА против РУСАДА. От Крыма до антироссийских санкций. Как мы понимаем, что именно отвечать на такие вопросы – дело ума и совести конкретных тренеров и спортсменов, но… лучше не отвечать. Вот и вся «методичка».
Напомним, очередные Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступят на Олимпиаде под флагом ОКР. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
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