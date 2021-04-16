Российским туристам вернут деньги за несостоявшиеся поездки в Турцию

Но только по путевкам, забронированным еще в прошлом году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денежных средств российским туристам за аннулированные путевки по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года включительно. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно, — говорится в документе.

Отмечается, что деньги должны быть возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Документ также устанавливает размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год — один рубль. Исключения составляют туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение.

РИА Новости напоминает: в соответствии с федеральным законом, каждый год операторы в сфере выездного туризма обязаны выплачивать взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Их величина зависит от количества клиентов за предыдущий год и может составлять от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля. В прошлом году правительство для поддержки отрасли в условиях пандемии освободило туроператоров от таких взносов. На этот год размер взноса установили в один рубль.