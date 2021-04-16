Российским туристам вернут деньги за несостоявшиеся поездки в Турцию

Но только по путевкам, забронированным еще в прошлом году.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денежных средств российским туристам за аннулированные путевки по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года включительно. Документ опубликован на официальном
Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно, — говорится в документе.
Отмечается, что деньги должны быть возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Документ также устанавливает размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год — один рубль. Исключения составляют туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение.
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