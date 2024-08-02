Россия выразила готовность организовать визит иностранных экспертов в Херсонес

Россия готова организовать визит иностранных экспертов в Херсонес Таврический в Крыму для подтверждения сохранности этого объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил ТАСС в постоянном представительстве РФ при ЮНЕСКО.

Россия регулярно предоставляет в Центр всемирного наследия доклады о состоянии сохранности этого российского объекта. Мы готовы к организации визитов на объект международных структур и экспертов в рамках их мандатов и процедур, применимых к посещению территории Российской Федерации, — заявили в постпредстве.

Там также добавили, что Москва никогда не отказывалась от сотрудничества с экспертами Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест и посещения экспертами Херсонеса Таврического и его Хора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители ЮНЕСКО «при желании могут приехать в Крым», в Херсонес Таврический, чтобы оценить его состояние. Так он отреагировал на намерение Минкультуры Украины добиться включения Херсонеса Таврического в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.

Херсонес был основан как греческая колония в 424-421 годах до нашей эры. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Музей на территории городища действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад. Комплекс включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию.

С 2013 года этот памятник был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После референдума, по итогам которого в 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, специалисты ЮНЕСКО не посещали Херсонес. Тем не менее, несмотря на многолетние обвинения Киева в адрес Москвы, международная организация не затрагивала тему изменения статуса объекта.