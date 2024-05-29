Россияне садятся за руль: как выросло автокредитование в Крыму и других регионах РФ?

За 2023 год средняя цена автомобиля выросла почти на 15%. Виной тому дефицит внутреннего предложения, подорожавший параллельный импорт, высокая ключевая ставка, которая привела к удорожанию кредитов. Тем не менее автокредитование для многих пока остаётся единственным вариантом покупки машины. Как меняется динамика выдачи автокредитов, рассказали эксперты финансового портала Выберу.ру.

Рекордный рост в первые месяцы 2024

Январь 2024 года удивил объёмами автокредитов. В сравнении с тем же месяцем прошлого года объём выдачи увеличился на 42%, а общая сумма кредитования – на 77%. Почти на 25% вырос средний чек кредита – до 1,5 млн руб.

В феврале 2024 года был побит очередной рекорд: россияне оформили свыше 140 тыс. автокредитов, что стало самым высоким показателем за последние 3 года. Суммарно банки оформили займов на покупку новых и с пробегом авто на 29% больше, чем в январе, и на 76,2% больше, чем в феврале 2023 года.

Лидерами по получению автокредитов стали Республика Татарстан, Чувашская Республика, Ставропольский край и Белгородская область. Следующие строчки занимают Москва и Санкт-Петербург.

Увеличение объёмов выдачи кредитов на авто заметно и в Крыму. В январе 2024 года крымчанами получено в два раза больше займов, чем в том же месяце годом ранее. Только РНКБ за первый месяц года оформил 190 автокредитов общей суммой на 250 млн руб. Из них свыше 60% получено на покупку автомобиля из салона. Подобная динамика и в крымском Генбанке – за первый квартал рост выдачи автокредитов составил 50%.

Что будет с автокредитованием дальше?

Один из основных драйверов роста или падения объёмов выдачи автокредитов – размер ключевой ставки. Долгое время она держалась на уровне 16%. Сейчас Центробанк рассматривает сценарий с повышением её на 1% – до 17%, из-за чего рассчитать автокредит с учётом нагрузки на личный бюджет многим довольно трудно. Если на заседании ЦБ в июне ставку поднимут, автокредитование и другие кредитные программы станут ещё менее выгодными для заёмщиков, что может затормозить динамику оформления займов.

К снижению спроса на автокредиты может привести и ужесточение Центробанком требований к таким банковским продуктам. С 1 июля все банки обяжут применять повышенные коэффициенты риска по тем кредитам, которые оформляются заёмщиком со средней или высокой долговой нагрузкой. Такие меры к автокредитованию применяются впервые и призваны замедлить темпы роста автомобильного сегмента кредитного рынка.

Уже летом многие заёмщики, чей показатель долговой нагрузки превышает 50%, не смогут получить автокредит. По подсчётам Центробанка, за первый квартал 2024 года доля таких клиентов составила 61% – то есть только 39% заёмщиков имели низкую долговую нагрузку. ЦБ хочет отсеять часть клиентов и замедлить темпы роста автокредитования.

Частично поддержать рынок сможет госпрограмма льготного автокредитования, которую в декабре продлили ещё на 2 года – до конца 2026 года. Дополнительно увеличили финансирование на 15 млрд руб. Всего на эти цели в течение двух лет выделят из бюджета 65 млрд руб. Но программа подходит не всем – купить можно только российские авто конкретных моделей. Участвовать могут определённые группы заёмщиков – люди с инвалидностью, мобилизованные, педагоги и медики.