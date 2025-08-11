Россияне живут в долгах, но в квартирах: просроченная задолженность по ипотеке за год выросла вдвое

Объём просроченной задолженности по ипотеке по итогам I полугодия 2025 года достиг 145 млрд рублей. Это вдвое больше аналогичного значения годом ранее, подчеркнула эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская. Доля «просрочки» увеличилась за год с 0,36 до 0,74%.

Это не рекордный для отрасли показатель — до 2021 года он был выше 0,8%, но быстрый рост настораживает. В 2023-м и в начале 2024 года часть заёмщиков погасили задолженность благодаря росту доходов, поэтому объём просрочки рос очень медленно, а её доля снижалась. Ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда, — заявила специалист.

Также она добавила, что в лидерах по доле плохих кредитов находятся все республики Кавказа, а также Тыва, Хакасия и Краснодарский край.

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков подтвердил, что просрочка быстро растёт в абсолютном выражении. По его словам, в этом нет ничего хорошего, даже несмотря на то, что в относительных величинах доля плохих кредитов остаётся низкой.

Пока рынок лишь возвращается к привычным пропорциям, которые были до ипотечного бума и стремительного роста ипотечного портфеля. Но ближе к концу года объём просроченной задолженности может превысить отметку в 200 млрд рублей и 1% всей задолженности. Это не так много, но проблемы копятся и довольно быстро. Рассчитываем, что темпы этого процесса начнут замедляться в следующем году, — сказал специалист.

По мнению гендиректора «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, на просроченную задолженность действительно стоит обращать внимание, но пока показатель не носит катастрофичного характера.

Просрочка по ипотечным кредитам вызревает постепенно. Чтобы появилась 90-дневная просроченная задолженность, нужно, чтобы прошло 1–3 года с момента выдачи. Ипотека в последние годы выдавалась очень интенсивно, в том числе и по таким программам, когда квартиры в новостройках продавались с дополнительной наценкой в 20–25%. Со временем общие темпы выдачи снизились, а просрочка начала вызревать, — пояснил спикер.

На его взгляд, рынок будет находиться в нормальном состоянии до тех пор, пока доля просроченной задолженности не достигнет отметки в 1,5%.

Практика показывает, что квартиры из-под залога более чем успешно продаются. В цене недвижимость росла, поэтому в большинстве случае в просрочках оказываются квартиры, средствами от продажи которых можно спокойно закрыть остаток долга, — продолжил Максим Ельцов.

При этом фактор риска, по словам эксперта, всё равно сохраняется.

Наибольшую опасность для рынка представляют сделки, по которым люди значительно переплачивали за квартиры. Сейчас их невозможно продать даже близко к той цене, по которой они приобретались. И в этом случае, даже если ставка небольшая, например по семейной ипотеке, заёмщик иногда принимает решение, что нет смысла тянуть кредит, если жильё сейчас стоит намного дешевле, чем в момент покупки, — заключил Максим Ельцов.

