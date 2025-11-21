Российская академия художеств и Совет министров РК подписали соглашение о сотрудничестве

Подписали соглашение Президент Российской академии художеств Василий Церетели и заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.

Стороны намерены взаимодействовать по различным направлениям: организация и проведение совместных культурно-просветительских мероприятий и выставок, обмен информационными и методическими материалами по вопросам культурно-просветительской работы и художественного образования, развитие граждан посредством реализации совместных культурно-просветительских, образовательных и воспитательных программ и проектов, реализация совместных программ.

В мероприятии приняли участие директор Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Сергей Ступин, ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин, начальник управления по зарубежным связям Российской академии художеств, помощник Президента Российской академии художеств Серги Шагулашвили, Председатель Южного отделения Российской академии художеств Сергей Олешня, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова, начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры РК Сергей Патрушев, директор Крымского художественного училища им. Н. С. Самокиша Виктор Ермаков, председатель Молодежного совета Министерства культуры РК Анастасия Самойленко, директор санатория «Форос» ООО «Парк» Эльвира Шрша, член Правления Крымского отделения ВТОО «Союз художников России» Александр Максименко, народный художник Республики Крым Татьяна Дыманова, заслуженный работник культуры Республики Крым Тамара Солдатенкова, заслуженный художник Республики Крым Михаил Жаров, другие.

источник: пресс-служба Правительства РК