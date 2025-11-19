Российские регионы оценят по эффективности цифровой поддержки участников СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по эффективности предоставления цифровых мер поддержки ветеранам специальной военной операции. Об этом он заявил в ходе совещания, посвященного ускорению и упрощению социальной помощи участникам боевых действий.

Даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки и по их участию в доведении этих мер до получателей через цифровые сервисы и технологии, а также МФЦ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Андрея Белоусова.

Министр подчеркнул, что без активного участия субъектов РФ масштабная цифровизация поддержки ветеранов, которая сейчас ведется, не будет завершена.

Новый рейтинг призван стимулировать регионы активнее внедрять цифровые сервисы и обеспечить максимальную доступность государственной помощи для участников СВО и их семей.

Основной акцент в работе делается на том, чтобы военнослужащий мог получить все положенные льготы и справки за одно обращение — через портал «Госуслуги» или МФЦ. Сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд, отметил Белоусов.

Как сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, на «Госуслугах» уже создан специальный раздел с информацией обо всех мерах соцпомощи. Ведется работа по переводу в электронный вид не только федеральных, но и региональных льгот. Разрабатываемый сервис позволит участникам СВО получать поддержку «в один клик». Благодаря ему уже сформировано более 600 тысяч справок менее чем за полгода.

По поручению губернатора Михаила Развожаева в регионе разработан единый модуль на базе действующей автоматизированной информационной системы «Социальная поддержка населения». Модуль объединил данные всех ведомств и автоматизировал межведомственное взаимодействие с федеральными витринами данных. В МФЦ можно заполнить единое заявление сразу на несколько мер соцподдержки.

Напомним, в Севастополе предоставляется более 15 региональных мер поддержки для граждан, участвующих в спецоперации: единовременные выплаты военнослужащим, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, помощь в трудоустройстве и обучении и др.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя