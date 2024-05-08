Российские студенческие отряды проводят уборку памятников Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы

В преддверии важнейшего национального праздника – Дня Победы, который ежегодно отмечается 9 мая, студенческие отряды Крыма приняли участие в акции «Наследники Победы». В рамках этой инициативы был организован субботник на месте памятного знака, посвященного расстрелу Советских граждан фашистами во время Великой Отечественной войны.

Акция собрала студентов различных учебных заведений, которые вложили свои силы и время, чтобы почтить память героев прошлого. Участники акции убрали весь мусор, вырвали поросшую траву и аккуратно привели в порядок территорию вокруг памятника. Такие мероприятия способствуют не только поддержанию чистоты и порядка на знаковых для истории местах, но и воспитанию у молодежи уважения к истории своей страны.

Яна Майборода, командир линейного студенческого отряда Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов, поделилась:

Мы чувствуем свою причастность к великим делам наших предков, и важно сохранять эту память не только в книгах, но и в реальных действиях. Субботник у памятного знака в Симферополе — это не просто уборка территории, это наш способ выразить уважение и благодарность тем, кто отстоял нашу свободу. Важно, что молодежь сегодня не остается в стороне, и мы видим реальный интерес и желание участвовать в таких мероприятиях. Это помогает нам не только чувствовать себя частью большой страны, но и сплачивает наше студенческое сообщество, дает понимание, что вместе мы можем делать настоящие, значимые дела для общества.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»