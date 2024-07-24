Российские студотряды отправились в летний трудовой сезон с проектом «Больше, чем работа»

Сотрудничество Российских студенческих отрядов с проектом «Больше, чем работа» программы «Больше, чем путешествие» началось в 2023 году. В рамках него осуществляется проезд участников движения студенческих отрядов на трудовые проекты сервисного и медицинского направления. В этом году проект «Больше, чем работа» поддержал 9 всероссийских трудовых проектов, среди них медицинские: «Клиника» (Челябинская область), «Аметист» (Алтайский край), «Призвание» (Республика Татарстан), «Сердце Пармы» (Пермский край), «Академия» (Новосибирская область), «Коллеги» (Архангельская область), «Галиотис» (Сахалинская область), и сервисные: «Взлетная полоса» (г. Санкт-Петербург), «Первый рассвет» (Сахалинская область).

С каждым годом растет число проектов и программ, направленных на вовлечение молодёжи в трудовую деятельность, и проект “Больше, чем работа” — один из них. Помимо прочего он позволяет молодым специалистам познакомиться с будущей профессией за пределами своего региона, способствует молодёжной мобильности. Проект “Больше, чем работа” позволяет ребятам отправиться на трудовой проект из любого региона России в тех случаях, когда у работодателя нет возможности компенсировать затраты на дорогу, — подчеркивает руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Парамонов.

В 2024 году в летний период в составе медицинских отрядов будут работать 15000 студентов. На территории России будет организовано 10 всероссийских трудовых проектов на базе медицинских учреждений в городах: Новосибирске, Новокузнецке, Барнауле, Архангельске, Перми, Старом Осколе, Воронеже, Республике Татарстан, Челябинске, Южно-Сахалинске и Москве. В трудовых проектах также примут участие студенты медицинских университетов дружественных стран: Республики Беларусь, Кыргызской Республики.

Студенты-медики работают медицинскими сестрами, санитарами, фельдшерами, младшими медсестрами и уборщиками служебных помещений, помогая восполнить дефицит медицинского персонала в учреждениях здравоохранения в летний период.

В составе студенческих сервисных отрядов в текущем году будут работать около 15000 молодых людей. Студенты трудоустраиваются на должности официантов, барменов, хостес, горничных, хаусменов, садовников и тд. В направлении сервиса в этом году организовано четыре всероссийских проекта: Мрия (Санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort&Spa», республика Крым), Метрополь (Краснодарский край, г. Геленджик), Сочи-парк отель (г. Сочи) и Взлетная полоса (аэропорт «Пулково», Санкт-Петербург).

Также в рамках проекта «Больше, чем работа» свыше 1,1 тыс. студентов отправились на объекты ОАО «РЖД» Восточного полигона железных дорог, на всероссийский трудовой проект «БАМ 2.0».

В 2024 году на объектах Восточного полигона будут работать студенты из 26 регионов России. Участники Российских студенческих отрядов будут задействованы по самым различным профессиям: монтер пути, электромонтер кабельных линий, электромонтер СЦБ, сигналист, бетонщик, дорожный рабочий, монтажник металлоконструкций и т.д.

Проект «Больше, чем работа» был запущен в июне 2022 года. Он решает проблему трудоустройства молодых специалистов. Его участники путешествуют по стране, а также проходят производственную практику или программу стажировки на предприятиях с дальнейшей возможностью трудоустройства. Также проект позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах. Основные направления деятельности предприятий, где проходят стажировки участники проекта, крупнейшие градообразующие производственные площадки, компании из топливно-энергетического сектора, химического производства, предприятий космической отрасли, металлургических и транспортных компаний. В 2023 году участниками проекта стали свыше 16,5 тыс. человек. Оператором проекта «Больше, чем работа» выступает трек Росмолодёжь.Карьера.

«Больше, чем путешествие» – программа Росмолодёжи, благодаря которой свыше 175 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.

В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы – знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию – участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Российского общества «Знание», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента основания движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны.

источник: пресс-служба Росмолодёжь.Бизнес

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