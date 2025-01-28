Российские студотряды проводят уборку захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в г. Саки

Крымские студотрядовцы провели уборочные работы на городском кладбище в г. Саки, где находятся братские захоронения советских солдат, погибших при освобождении Крыма, а также захоронения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Участники трудового десанта убрали порослевые заросли, обрезали ветки деревьев, убрали опавшую листву, зачистили и заново покрасили ограждения, побелили стелы.

Бойцы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов ежегодно принимают активное участие в уборке и благоустройстве памятников и захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Эта работа является важной частью вклада в поддержание порядка и сохранение нашей истории и объектов культурного наследия Крыма.

Трудовой десант по уборке на городском кладбище в г. Саки проводился в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», которая в Крыму имеет свое региональное название — Крымский студенческий десант РСО. В 2025 году в Крыму акция объединила 400 студентов и школьников, которые работают в 18 муниципальных образованиях Республики Крым на уборке и благоустройстве общественно полезных территорий, памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказывают помощь людям пожилого возраста, семьям участников СВО, проводят уроки мужества в школах.

Я в отрядах не только потому, что могу работать в интересующем меня направлении – сервисном, но и потому, что могу здесь реализоваться как волонтер доброволец. В этом году страна отмечает важную дату – 80-летие со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Я считаю своим долгом принять участие в восстановлении и благоустройстве памятников и братских захоронений Великой Отечественной войны в знак благодарности нашим предкам за их героизм и подвиг. Кроме того, в рамках Крымского студенческого десанта РСО у нас есть возможность на месте непосредственных событий познакомиться с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и делать это в команде единомышленников, с которыми мы вместе можем не только работать, но и общаться, – рассказала Валерия Бабич, комиссар отряда «Полярная звезда» Крымского регионального отделения РСО.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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