Российские университеты с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования

В Госдуме поддерживают решение об отказе от бакалавриата, переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, это правильный шаг для повышения качества образования:

Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель образования. Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Студенты, которые учатся по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем — от 4 до 6 лет, в магистратуре — от 1 до 3 лет.

Переход на новую систему высшего образования, пилотный проект по которой уже проходит в шести вузах России, даст более плотную интеграцию работодателей в образовательный процесс для подготовки специалистов. Притом не на завершающем курсе, а в процессе, потому что мы понимаем, что это уменьшает период адаптации и делает выпускника тем, на которого есть запроса у работодателя, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Введение базового и специализированного высшего образования направлено, в первую очередь, на адаптацию российской системы к современным вызовам и потребностям рынка труда. Базовое высшее образование позволит студентам получить фундаментальные знания в выбранной области, а специализированное — предоставит углубленную подготовку для профессиональной деятельности. Такое разделение повышает гибкость системы и дает возможность студентам быстрее интегрироваться в рынок труда или продолжать научную карьеру, — отмечает депутат.

Одним из ключевых преимуществ нового подхода является возможность индивидуализации образовательного пути, считает Немкин.

Например, магистратура от 1 до 3 лет предоставляет возможность как ускоренного получения профильных знаний, так и углубленного изучения сложных тем для тех, кто планирует заниматься исследованиями. Важную роль в реализации реформы играют пилотные университеты – именно их опыт станет основой для масштабирования реформы на другие вузы страны. Однако успешная реализация реформы потребует не только нормативных изменений, но и значительных усилий со стороны преподавательского состава и администрации университетов. Необходимо обновление образовательных программ, повышение квалификации преподавателей, развитие инфраструктуры для поддержки новых форматов обучения. Также важно сохранить преемственность для студентов, обучающихся по старым программам, чтобы они не оказались в ущемленном положении, — подчеркивает парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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