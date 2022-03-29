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Российские военные обеспечили эвакуацию в Крым из Херсонской области 148 граждан Турции и Украины
Скриншот: МО РФ

Российские военные обеспечили эвакуацию в Крым из Херсонской области 148 граждан Турции и Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 29.03.2022

Военнослужащие ЮВО эвакуировали в Крым из Херсонской области 138 граждан Турции и 10 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Желающих уехать из районов проведения специальной операции вывезли с центральной площади Херсона, обеспечив безопасность на пути в Крым. Эвакуация проводилась в строгом соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по многочисленным просьбам жителей, — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения спецоперации российские военнослужащие эвакуировали из Херсона в Крым около 600 иностранцев.

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