Российские застройщики «замораживают» свои проекты. Что с новостройками в Севастополе?

40% застройщиков в РФ, сообщает «Коммерсант» , заморозили свои проекты.

Кризис, связанный с военными действиями на Украине, подтолкнул 40% компаний заморозить на неопределенное время строительство по всей России жилья, офисов и логопарков. Причина — в резком подорожании стройматериалов и финансирования, — сообщает издание, взяв за основу результаты опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия».

В исследовании также отмечается, что 29% респондентов, которые не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, тоже заморозили начатые стройки, направив ресурсы на завершение почти готовых объектов. В итоге, по мнению аналитиков, объемы строительства жилья в России могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%.

Те же проблемы, говорят специалисты, коснутся и рынка жилья. В частности, перенос сроков строительства неизбежен на рынке высокобюджетного жилья. Главная причина: заменить разрушенные санкциями цепочки поставок импортных комплектующих в кратчайшие сроки вряд ли представляется возможным.

Объем запуска жилых проектов в 2022 году сократится минимум на 20%, — пишет «Коммерсант» .

Севастополь: квартиры в новостройках — что есть, что будет

По словам экспертов, в Севастополе на день сегодняшний сегмент рынка недвижимости, связанный с продажами квартир в новостройках, также как и в целом по России мало активен.

Те, которые строились, закрыли продажи, потому что цена на стройматериалы растёт на глазах. Застройщики элементарно растерялись – они не знают, за какие деньги им продавать свои квадратные метры. Грозит реальная опасность не достроить объект, если не оправданно дёшево сейчас сбывать квартиры. А у нас строительных компаний такого рода и так немного! По пальцам одной руки, как говорится, посчитать можно. До военной спецоперации все очень активно строили. И жильё в новостройках пользовалось спросом. Во многом, естественно, за счёт льготной ипотеки. Сейчас потенциальных заёмщиков под новое жильё также немало, но застройщики осторожничают, — озвучивает ситуацию директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

И речь идёт как об относительно недорогих объектах, так и о «квадратах» со статусом «выше среднего класса».

В городе есть застройщик, который специализируется на таком классе жилья как апартаменты. Сейчас он приостановил продажи. Есть прогноз, что те россияне, которые раньше покупали недвижимость такого рода за рубежом, переориентируются по понятным причинам на приобретение объектов в южных регионах России. В Крыму и в Севастополе в том числе. Наши застройщики на это надеются, «квадраты» придерживают. И, конечно же, готовятся повышать цены, — говорит Наталья Массальская.

При этом, считают в АН «Мультидом «, рынок недвижимости, связанный с новостройками, в любом случае восстановит свои объемы. Поможет всё та же льготная ипотека.

Да, конечно, с 1 апреля её условия изменятся: ставка поднимается до 12%. Но это в любом случае меньше, чем ставки, которые сегодня предлагают банки на обычном рынке недвижимости, — подчёркивает Наталья Массальская.

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