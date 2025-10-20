Российским университетам стал доступен выпуск цифровых документов нового поколения

С 1 октября 2025 года вузы получили возможность выпускать цифровые документы в Экосистеме Глобального Академического Блокчейна (eGAB). Ранее такая возможность в России была доступна только онлайн-школам.

Создание и управление дипломами и сертификатами осуществляется на EdTech-платформе Credly.study в рамках программы Глобального Цифрового Документооборота (GDCP).

Принцип работы новой технологии

Внедрение новой технологии выдачи цифровых документов призвано решить системные проблемы, связанные с подделкой и проверкой дипломов.

Работа Экосистемы происходит в несколько этапов. Сначала она верифицирует учебное заведение, подтверждая его право на выдачу документов. Затем, когда выпускник делится своим дипломом с работодателем, экосистема обеспечивает подтверждение подлинности этого обмена.

Далее в работу вступает главный компонент Экосистемы — образовательный блокчейн. Этот блокчейн, специализированный и легальный во всём мире, обеспечивает защиту, прозрачность и удобство для всех участников. Сам документ выпускается в виде уникального NFT-актива, что гарантирует его неизменность. Это означает, что после создания в диплом невозможно внести правки — даже его законному владельцу. Наконец, система предоставляет к документу удобный и безопасный доступ из любой точки мира.

Как новая технология повлияет на вузы, выпускников и работодателей

Для учебных заведений внедрение блокчейн-документов обеспечивает дополнительный уровень защиты репутации. Каждый документ в системе снабжается уникальной криптографической подписью. По словам разработчиков, это делает его подделку практически невозможной. Также вузы получают возможность оцифровать бумажные архивы, создав единую и легко проверяемую базу данных. Кроме того, использование этой технологии может служить эффективным маркетинговым инструментом и ярким инфоповодом, который уже активно используют ведущие университеты мира для привлечения абитуриентов.

Выпускники получают не только удобный доступ к своим документам из любой точки мира, но и возможность выделиться на фоне других соискателей. Верифицируемые цифровые дипломы привлекают к себе значительно больше внимания рекрутеров, чем стандартные PDF-файлы или сканы на Google Диске. В результате такие документы просматриваются чаще, что повышает шансы кандидата получить приглашение на собеседование.

Для работодателей процесс проверки подлинности диплома сократился с нескольких недель до нескольких секунд. Это позволяет HR-отделам мгновенно подтверждать квалификацию кандидата. Таким образом, компании избегают рисков найма некомпетентных сотрудников и экономят ресурсы, которые раньше тратились на длительные ручные проверки.

Какие ВУЗы будут подключены к Глобальному Академическому Блокчейну

На данный момент платформа eGAB активно обрабатывает заявки от учебных заведений и направляет предложения о сотрудничестве ведущим университетам, институтам и академиям России. Ожидается, что новую технологию первыми внедрят учебные заведения, которые уже сегодня решают стратегические задачи:

Университеты-участники программы «Приоритет-2030»: эти вузы стремятся к лидерству и трансформации и являются естественными партнёрами для внедрения передовых цифровых решений.

Технические и IT-университеты: учреждения, готовящие кадры для цифровой экономики, наиболее остро осознают ценность технологичных и верифицируемых документов.

Вузы с сильным международным компонентом: университеты, работающие с иностранными студентами, получают от eGAB готовый инструмент для глобального признания своих дипломов.

Список российских университетов-партнёров будет анонсирован 15 января 2025 года, после завершения формальных процедур. Такой поэтапный подход обеспечит качественное внедрение технологии на российском образовательном рынке.

