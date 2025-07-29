Российское духовое общество анонсирует творческую лабораторию «Сильные духом!» на фестивале «Таврида.АРТ»

С 1 по 3 августа в арт-кластере «Таврида» в Республике Крым в рамках крупнейшего Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» проведёт творческую лабораторию «Сильные духом!». Участником лаборатории станет Луганский духовой оркестр Академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Руководитель оркестра и дирижёр — заведующий кафедрой оркестровых инструментов ЛГАКИ имени М. Матусовского Сергей Йовса.

Музыканты оркестра станут участниками традиционного арт-шествия, повысят своё исполнительское мастерство на мастер-классах и откроют уникальный проект фестиваля, приуроченную к 80-летию Великой Победы музыкально-мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и победа». С помощью технологий искусственного интеллекта на сцене оживут образы выдающихся артистов, внёсших вклад в культуру и победу — Любови Орловой, Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Марка Бернеса и Вениамина Баснера. Их песни прозвучат в современных аранжировках, которые оркестр исполнит совместно с популярными артистами.

Так ярко и масштабно духовое оркестровое исполнительство будет представлено на “Тавриде” впервые. И это очень здорово, потому что молодая аудитория фестиваля сможет увидеть, насколько этот жанр живой и многогранный. Уверен, что духовая музыка найдет здесь своих новых слушателей и вдохновит молодых музыкантов на творчество и участие в оркестровом движении, – сказал президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Михаил Брызгалов.

Российское духовое общество продолжает популяризацию духового искусства среди молодёжи, открывая новые творческие возможности и подчёркивая его важную роль в культурном диалоге. Творческая лаборатория реализуется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского национального музея музыки и Центра развития социальных проектов.

Фестиваль «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, которое ежегодно проходит в Крыму на территории арт-кластера «Таврида». В 2025 году фестиваль пройдет с 1 по 3 августа. Уже в седьмой раз он соберёт тысячи участников и зрителей со всей России. 250 га живописной местности, пять сцен, более 300 мероприятий и шоу, выступление известных и начинающих артистов. Музыка, кино, театр, танцы, литература, изобразительное искусство, зрелищные искусства, гастрономия, дизайн — фестиваль представит в одном месте всё разнообразие российской культуры.

источник: пресс-служба Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова»

голоса Оцените материал

Просмотры: 9