Российское образование должно будет соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям

Поправки вносятся в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон, который корректирует основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования.

Так, в соответствии с документом, образование в РФ должно соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям и ориентироваться на задачи развития государства и общества, а любые изменения в этой сфере должны иметь научное обоснование. Их следует принимать только после тщательного анализа рисков и прогноза возможных последствий.

Это, как подчеркивают авторы инициативы, означает, что система образования призвана не только готовить нужных стране специалистов, но и воспитывать гражданин в духе уважения к традиционным ценностям, сохранять историческую преемственность поколений, одновременно развивая у обучающихся познавательную активность, инициативу, творческие способности, формируя способность к труду и волонтерству.