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Росстандарт проверил АЗС и опубликовал «черный список». Крымские заправки в нем есть
Фото: ФБ

Росстандарт проверил АЗС и опубликовал «черный список». Крымские заправки в нем есть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:17 04.01.2020

Росстандарт опубликовал список АЗС, на которых были выявлены нарушения в ходе проверки в 2019 году. На юге страны мониторинг качества топлива на автозаправочных станциях проводился в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень АЗС с некачественным топливом попали 157 АЗС.

В ведомстве посоветовали избегать заправки некачественным топливом, так как это негативно сказывается на состоянии авто и воздействует на окружающую среду.

С полным списком АЗС можно ознакомиться на сайте Росстандарта — Документ.

Основные претензии к «нашим»: в дизтопливе и бензине повышенная концентрация серы, несоответствие  по показателям: «температура вспышки в закрытом тигле», «предельная температура фильтруемости» и «предельная температура фильтруемости». Отметим, что у проверяющих больше претензий к качеству солярки, нежели бензина.

Ранее мы сообщали  о том, что Росстандарт  создал карту качества топлива на АЗС.

Росстандарт проверил АЗС и опубликовал «черный список». Крымские заправки в нем есть

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