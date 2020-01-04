Росстандарт проверил АЗС и опубликовал «черный список». Крымские заправки в нем есть

Росстандарт опубликовал список АЗС, на которых были выявлены нарушения в ходе проверки в 2019 году. На юге страны мониторинг качества топлива на автозаправочных станциях проводился в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень АЗС с некачественным топливом попали 157 АЗС.

В ведомстве посоветовали избегать заправки некачественным топливом, так как это негативно сказывается на состоянии авто и воздействует на окружающую среду.

С полным списком АЗС можно ознакомиться на сайте Росстандарта — Документ .

Основные претензии к «нашим»: в дизтопливе и бензине повышенная концентрация серы, несоответствие по показателям: «температура вспышки в закрытом тигле», «предельная температура фильтруемости» и «предельная температура фильтруемости». Отметим, что у проверяющих больше претензий к качеству солярки, нежели бензина.

Ранее мы сообщали о том, что Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС.