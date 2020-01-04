Росстандарт проверил АЗС и опубликовал «черный список». Крымские заправки в нем есть

Росстандарт
В ведомстве посоветовали избегать заправки некачественным топливом, так как это негативно сказывается на состоянии авто и воздействует на окружающую среду.
С полным списком АЗС можно ознакомиться на сайте Росстандарта —
Основные претензии к «нашим»: в дизтопливе и бензине повышенная концентрация серы, несоответствие по показателям: «температура вспышки в закрытом тигле», «предельная температура фильтруемости» и «предельная температура фильтруемости». Отметим, что у проверяющих больше претензий к качеству солярки, нежели бензина.
Ранее мы сообщали о том, что Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС.