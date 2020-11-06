Росстат: какие продукты подорожали в октябре. Крым «подкосили» цены на яйца и подсолнечное масло

Сахар-песок в России в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрем текущего года, цены на подсолнечное масло за прошлый месяц выросли на 7,43%, на куриные яйца — на 6,33%, следует из данных Росстата .

Статистическое ведомство отмечает, что больше всего среди продуктов в октябре подорожал именно сахар. «Подорожание отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 32 субъектах — на 20,2% и более. Наибольший рост цен отмечался в Курской и Калужской областях — на 29,4% и 27,3% соответственно, — говорится в сообщении Росстата.

В свою очередь цены на подсолнечное масло в 16 регионах выросли на 10,2% и более, сильнее всего — в Карачаево-Черкессии (на 19,9%) и Новосибирской области (на 18,9%). Рост цен на яйца на 10,2% и более отмечен в 17 регионах, заметнее всего — в Крыму (на 15,7%) и Севастополе (на 15,1%).

Среди других продуктов на 1-2,7% стали дороже мороженая неразделанная рыба, икра лососевых рыб, гречневая крупа, горох и фасоль, овсяные хлопья «Геркулес», майонез. В свою очередь пшено подешевело на 0,9%, мороженые кальмары — на 0,7%, фруктово-ягодные консервы — на 0,4%, карамель, овощные консервы для детского питания и кофе в организациях быстрого обслуживания — на 0,2%.

В целом цены на крупы и бобовые в октябре выросли на 1,23% к сентябрю (в годовом выражении — на 22,32%, к декабрю 2019 года — на 18,63%), хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,73% (в годовом выражении — на 5,97%, к декабрю — на 5,37%), молоко и молочные продукты — на 0,36% (в годовом выражении — на 3,78%, к декабрю — на 2,51%).

Снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на яблоки — на 7,4%, морковь — на 6,1%, капусту белокочанную — на 5,4%, виноград — на 3,9%, свеклу — на 2,3%, лимоны — на 2,2%, лук репчатый — на 0,7%. Вместе с тем наблюдался прирост цен на помидоры — 8,7%, огурцы — 7,7%, бананы — 2%, картофель — 1,8%, апельсины — 1,4%, груши — 1%, — сообщает Росстат.

По материалам Росстата и РИА Новости.