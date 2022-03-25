«Ростех» передал Объединенной судостроительной корпорации феодосийский судостроительный завод «Море»

Госкорпорация «Ростех» передала судостроительный завод «Море» в Феодосии в собственность Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщили в пятницу в «Ростехе».

Госкорпорация «Ростех» безвозмездно передала 100% акций феодосийского судостроительного завода «Море» в собственность Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий договор был заключен 14 марта 2022 года, рыночная стоимость передаваемых акций оценивается в 432 млн. рублей, — сообщили в госкорпорации.

В «Ростехе» напомнили, что предприятие было включено в состав госкорпорации в 2018 году. Принципиальное решение о передаче завода в состав ОСК было принято в 2021 году.

«Море» — предприятие с уникальными компетенциями и разработками в области скоростного судостроения. После воссоединения Крыма с Россией и передачи предприятия на баланс Ростеха государство поставило задачу поддержать производство. Мы ее выполнили, нам удалось сохранить на плаву этот актив, не допустить его закрытия. Безвозмездная передача акций в состав Объединенной судостроительной корпорации позволит продолжить модернизацию и развитие производственных мощностей, — сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.

В свою очередь генеральный директор ОСК Алексей Рахманов отметил, что феодосийский завод «Море» станет значимым элементом судостроительного кластера, который ОСК формирует в Крыму.

Важно, что предприятие и его коллектив удалось сохранить, за что искреннее спасибо «Ростеху». Теперь наступает момент, когда завод полноценно войдет в большую корабельную семью Объединенной судостроительной корпорации, начнет осваивать ее производственные процессы. Будущее «Моря» — это перспективные направления композитного и алюминиевого судостроения. Кроме того, завод может получить часть заказов по линии ГОЗ, в первую очередь в части кораблей и судов 3-го и 4-го рангов, — сказал Рахманов.

ТАСС напоминает: Судостроительное предприятие в Феодосии было основано в 1938 году, но его сооружение было прервано Великой Отечественной войной. С 1983 года на заводе велось строительство десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». В 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ предприятие было национализировано, в 2015 году на его базе было создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Судостроительный завод «Море». В 2017 году на предприятии прошло выездное заседание Правительства РФ, по его итогам было подготовлено поручение президента России, в соответствии с которым предприятие было преобразовано в акционерное общество и включено в состав «Ростеха».

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